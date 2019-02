Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

È arrivata ieri la notizia che sarà Marc Webb, già regista die dei due “sfortunati”, a occuparsi della regia del live action americano di Your Name che verrà prodotto dalla, dalla Bad Robot die dalla giapponese

A margine dell’annuncio, Makoto Shinkai, regista dell’anime diventato in poco tempo un cult capace di incassare ben 357 milioni di dollari di cui 235 nel solo Giappone, ha espresso su Twitter la sua contentezza:

Hanno annunciato il nome del regista che dirigerà la versione hollywoodiana di Your Name ed è Marc Webb. È il mio regista preferito e sono contentissimo! Ho segretamente messo un omaggio a 500 Giorni Insieme di Marc Webb nel mio nuovo film, Weather Child: Weathering With You, se siete fan dei suoi film cercate di individuarlo quando lo vedrete!