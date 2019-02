tempo di lettura 1'

Sam Raimi ha fatto un miracolo. Ha reso personale un film piuttosto colossale pieno di effetti. Era l’inizio per i cinecomic, perciò all’epoca non c’era alcun modello a cui fare riferimento.

In una recente intervista con GQè tornato a parlare del suo ruolo indi Sam Raimi. L’attore, candidato all’Oscar per, ha ammesso di aver particolarmente apprezzato l’esperienza:

Ricordando alcune delle scene più divertenti, Dafoe ha parlato della scena della cena di Ringraziamento in cui zia May rimprovera Osborn per aver assaggiato del cibo prima di dire le preghiere, e lui di tutta risposta le lancia un’occhiataccia:

Ci sono un paio di scene che ancora mi fanno ridere, perché hanno una doppia chiave di lettura, tra il drammatico e il comico. Il film è pieno di questi momenti.

Ha poi riflettuto sulla scena in cui Osborn parla da solo allo specchio: