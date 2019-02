tempo di lettura 2'

In occasione della promozione di Shazam! , Zachary Levi è tornato a parlare della sua breve avventura nell’Universo Cinematografico Marvel.

L’attore, ricordiamo, era stato reclutato dalla Casa delle Idee per interpretare Fandral – uno dei Tre Guerrieri – in Thor, ma a causa di altri impegni era stato costretto a rinunciare. La proposta arrivò di nuovo per Thor: the Dark World visto che Josh Dallas era stato costretto a dare forfait. Fu così che Levi approdò nell’Universo Cinematografico Marvel, ma la sua avventura durò poco: in Thor – Ragnarok il personaggio veniva infatti ucciso da Hela.

“Credo semplicemente che quei personaggi non siano stati utilizzati al meglio delle loro possibilità” ha raccontato l’attore a Empire. “Thor e i Tre Guerrieri avrebbero potuto far parte di una piccola trilogia di film avvincenti, ma alla fine non abbiamo fatto particolarmente breccia. Sicuramente non in Ragnarok – insomma, non avevo neanche una battuta“.

L’anno scorso l’attore aveva già parlato della sua esperienza, spiegando nello specifico che la sequenza della sua morte non avrebbe dovuto essere così repentina come nel montaggio finale di Ragnarok. A posteriori, è stato un bene:

Non è stato il massimo… ma se ci ripenso, se non fossi morto, sarei ancora sotto contratto con la Marvel e non avrei potuto accettare questo lavoro. Perciò pazienza, c***o. Questa è la cosa migliore che potesse capitarmi, sono così felice. Soprattutto alla luce del fatto che ho dato una svolta alla mia vita: non sono mai stato tanto forte, felice, e in salute.

Shazam arriverà al cinema il prossimo aprile.