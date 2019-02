tempo di lettura 1'

John Krasinski è pronto per il sequel di. Co un post su Instagram l’attore ha confermato di essere ufficialmente al lavoro sul seguito, lasciando intendere di esser pronto a tornare anche in cabina di regia.

Le fonti di Deadline sostengono proprio che dopo aver lavorato alla sceneggiatura, Krasinski tornerà anche dietro la macchina da presa.

Con un budget di 17 milioni di dollari, A Quiet Place – Un Posto Tranquillo ha incassato in tutto il mondo 340 milioni di dollari, conquistando il favore di pubblico e critica.

A dispetto di quanto sostenuto in passato, la storia dovrebbe ruotare sempre attorno alla famiglia Abbott visto che secondo Deadline Emily Blunt avrebbe chiuso un accordo per tornare a vestire i panni di di Evelyn. L’ultima volta che l’abbiamo vista, la donna era in procinto di fronteggiare con i suoi figli un’orda di creature. Il seguito partirà direttamente da lì? Lo scopriremo.

La data d’uscita è fissata al 15 maggio 2020.

