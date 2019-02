tempo di lettura 1'

Il 2019 segna una ricorrenza molto importante per il Comic-Con di San Diego. Sono passati ben, infatti, dalla fondazione della fiera dedicata al mondo dell’intrattenimento e alla cultura popolare.

La prima edizione si svolse nel 1970 nel seminterrato dell’U.S. Grant Hotel nel centro città a San Diego alla presenza di circa 300 persone. Con il tempo la manifestazione è cresciuta sempre di più fino ad acquisire i caratteri che la contraddistinguono come uno degli eventi più importanti dell’anno.

Il Comic-Con ormai da anni non si svolge più solo ed esclusivamente al Centro Congressi, ma si estende in tutta la città, occupando spazi anche in hotel come l’Hilton, il Marriott, il Grand Hyatt, l’hotel Omni, il teatro Spreckels, lo stadio Petco Park, la marina dietro al Centro Congressi e l’intero quartiere Gaslamp.

Tutte queste aree vengono infatti sommerse da appassionati di tutte le età, il cui numero negli ultimi dieci anni è salito a una media di 130mila persone. Si tratta di cifre davvero importanti che danno la misura di un vero e proprio fenomeno divenuto globale: non a caso ormai da qualche anno anche noi di BadTaste.it partecipiamo all’evento.

L’edizione 2019 si preannuncia come piena di sorprese, ma visto che mancano circa 5 mesi è ancora presto per parlarne.

Intanto qui di seguito potete ammirare il logo della 50esima edizione appena svelato.