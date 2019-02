tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Variety sarebbe in trattative per vestire i panni del protagonista in Journal for Jordan, dramma che sarà diretto per la Sony da

Scritto da Virgil Williams il progetto si basa sulla vera storia della giornalista premio Pulitzer Dana Canedy e la sua storia d’amore con il sergente Charles Monroe King. Quest’ultimo teneva un diario colmo di lezioni di vita da riferire al figlio Jordan appena nato. King fu ucciso nel 2006 in Iraq quando suo figlio aveva solo 6 mesi.

Mixhael B. Jordan produrrà anche il progetto attraverso la Outlier Society.