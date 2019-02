tempo di lettura 3'

Vi abbiamo già parlato della campagna diffamatoria partita su Rotten Tomatoes nei confronti di, la star di Captain Marvel accusata di sessismo per alcuni suoi commenti sulla necessità di maggiore rappresentazione nel mondo della critica.

La scorsa estate, ricordiamo, l’attrice aveva parlato della necessità di coinvolgere nelle attività stampa giornaliste di colore:

Sto dicendo che odio i maschi bianchi? No. Ma non mi interessa cosa ha da dire un maschio bianco su “Nelle Pieghe nel Tempo”. Voglio sentire cosa ne pensa una donna di colore, cosa ne pensano gli adolescenti. Se giri un film che è una lettera d’amore per le donne di colore, c’è la possibilità che una donna di colore non abbia accesso alla possibilità di scrivere una recensione di quel film.

Su Marie Claire, poi, la star aveva ribadito di voler organizzare un tour promozionale più “aperto”:

Circa un anno fa ho iniziato a prestare attenzione ai miei giorni di attività stampa e alla critica che giudicava i film, e ho notato una schiacciante predominanza di maschi bianchi. Perciò ho parlato con la dottoressa Stacy Smith alla USC Annenberg Inclusion Initiative, che ha organizzato uno studio per confermare la cosa. D’ora in avanti mi assicurerò di rendere i miei impegni stampa più rappresentativi. Dopo aver parlato con te (la giornalista disabile Keah Brown N.d.R.), con la critica Valerie Complex e con altre donne di colore, mi è parso di capire che in generale non tutti abbiano le stesse opportunità. Quando ho chiesto alle strutture il perché di queste differenze, hanno tutti trovato scuse diverse.

Come già detto, alcuni gruppi di persone hanno visto le parole dell’attrice come un attacco ai “maschi bianchi” e l’hanno accusata di sessismo. Così in occasione di un’intervista per FOX 5, l’attrice ha avuto modo di chiarire la sua posizione:

Quello che sto cercando di fare è di mettere più sedie attorno al tavolo. Non voglio togliere la sedia a nessuno perché il numero non diminuisce. Non ci sono meno posti a sedere, semplicemente ce ne devono essere di più.

Scritto e diretto dai registi/sceneggiatori Anna Boden e Ryan Fleck (Mississippi Grind e Half Nelson), il film arriverà nelle sale italiane il 6 marzo 2019.

La sceneggiatura è stata scritta da una squadra stellare di sceneggiatori affermati, tra cui Meg LeFauve (Inside Out, Il Viaggio di Arlo), Nicole Perlman (l’imminente First Man, il film Marvel Studios Guardiani della Galassia), Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, l’imminente Sherlock Holmes 3), Liz Flahive & Carly Mensch (GLOW), e Anna Boden & Ryan Fleck.

Il film è interpretato dall’attrice premiata con l’Academy Award® Brie Larson (Room, Kong: Skull Island), Samuel L. Jackson (il film Marvel Avengers: Age of Ultron, The Hateful Eight), Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story, Ready Player One), Djimon Hounsou (Blood Diamond, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lee Pace (The Book of Henry, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lashana Lynch (Brotherhood, Fast Girls), Gemma Chan (Humans, Animali Fantastici e Dove Trovarli), Algenis Perez Soto (Sambá, Sugar), Rune Temte (Eddie The Eagle – Il Coraggio della Follia, The Last Kingdom), McKenna Grace (Tonya, Gifted – Il Dono del Talento). Con loro anche Clark Gregg (La Legge della Notte, il film Marvel The Avengers) e Jude Law (Spy, Grand Budapest Hotel).

La storia segue le vicende di Carol Danvers, che diventa uno degli eroi più potenti dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni ‘90, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel.