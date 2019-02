tempo di lettura 1'

Come sappiamo recentementesono entrati a far parte del Guinness dei Primati per la loro particolare “longevità” in ambito cinefumettistico ( qui trovate maggiori dettagli ).

Tale riconoscimento non poteva non passare inosservato a Ryan Reynolds che ha deciso nuovamente di prendere di mira il suo collega Jackman e scherzando sulla questione rispondendo ad un tweet dell’interprete di Wolverine chiedendo se il riconoscimento fosse per la lunghezza delle sue unghie. Ecco il tweet:

For fingernail length? — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 23, 2019

FONTE: CB