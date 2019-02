tempo di lettura 1'

La 20th Century Fox ha annunciato la nuova data d’uscita di(titolo provvisorio), pellicola basata sul libro del 2010 di A.J. Baime “Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans” diretta da).

La pellicola avrebbe dovuto arrivare al cinema in estate, ma in seguito allo slittamento del prequel di Kingsman occuperà le sale a partire dal 15 novembre 2019.

Nel cast troviamo anche Matt Damon nelle vesti di Carol Shelby, un ingegnere ingaggiato da Henry Ford II per costruire l’auto più veloce del mondo ed anche Christian Bale in quelli di un pilota di auto da corsa di nome Ken Miles.

