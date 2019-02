Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Dopo La Favorita il registaha trovato un nuovo progetto su cui mettere le mani.

Secondo quanto riportato da Deadline il regista greco adatterà per il grande schermo Pop. 1280, romanzo di Jim Thompson arrivato nel nostro Paese con il titolo Colpo di Spugna.

Per questo nuovo progetto Lanthimos fungerà da regista, sceneggiatore e produttore.

In attesa di nuove notizie al riguardo potete leggere la sinossi ufficiale dell’opera letteraria qua sotto:

Nick Corey è un uomo pigro, che trascorre la maggior parte del suo tempo dormendo, mangiando e sfuggendo alle rampogne di una moglie megera e alle stranezze di un cognato ritardato. Nick Corey è lo sceriffo della contea di Potts, la più piccola del Texas. Solo 1.280 abitanti, che si conoscono tutti e praticano con discrezione e senza eccessi l’intero campionario di vizi che accompagnano la vita quotidiana di qualunque comunità del profondo Sud: intolleranza, pettegolezzi, piccoli tradimenti, e un razzismo strisciante. Per far contenti i cittadini, a Nick basta badare ai fatti propri, evitare di prendersela con chi potrebbe metterne in discussione la rielezione, e fingersi lento di comprendonio. Ma Nick sa anche di avere un compito importante: ripulire la contea, se non il mondo intero, dalla massa di cialtroni che ridono di lui credendolo innocuo. E non intende porsi alcun limite, pur di realizzare l’impresa della sua vita.