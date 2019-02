Spoiler

potrebbe inavvertitamente svelato un momento chiave die nello specifico la morte di un personaggio. O meglio, è quello che i fan temono dopo aver assistito a una storia su Instagram della celebre tennista.

In un video poi scomparso, ma catturato da una pagina dedicata a Chris Evans, la Williams si riferisce proprio all’interprete di Captain America dicendo. “Oh, mi ha devastato il fatto che sia morto in quel film, Avengers“. A quel punto, prima che il filmato si interrompa, si può sentire la voce di un’altra donna che sembrerebbe dire: “You can’t let it out, that’s a secret” (non puoi farlo sapere, è un segreto).

Naturalmente c’è la possibilità che la Regina del tennis si sia confusa pensando che Captain America fosse morto in Avengers: Infinity War o che comunque stesse scherzando. Visto l’altissimo livello di segretezza che circonda i film dei Marvel Studios sembra improbabile che la donna, al di fuori dell’ambiente cinematografico tra l’altro, sia a conoscenza di un momento così importante della pellicola dei fratelli Russo.

In ogni caso, ecco il video. Come potete constatare dai commenti, i fan risultano particolarmente allarmati.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani il 24 aprile.

Quanto attendete la pellicola? Ditecelo nei commenti!

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.