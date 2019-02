tempo di lettura 2'

non ha mai avuto troppi peli sulla lingua. Quando James Gunn è stato licenziato, la scorsa estate, l’interprete di Drax nei film dell’Universo Marvel ha deciso di sostenere il regista opponendosi pubblicamente alla decisione presa dalla Disney.

L’attore ha affrontato l’argomento in occasione di una recente intervista con il Tampa Bay Times. Ha ammesso che le battute che sono costate caro al regista era “rivoltanti e orribili“, ma appositamente fatte per sconvolgere:

Sa che restare in silenzio su certi argomenti garantirebbe un maggior numero di consensi, ma non è questo quello vuole:

Non sarò mai quel tipo di persona, anche perché non ho troppe ambizioni, ho solo bisogno di un certo livello di sicurezza. Non ho bisogno di 20 milioni di dollari a film, non li voglio neanche. Non saprei cosa farmene.

Cos’è che allora vuole? Essere un grande attore. Nel suo passato c’è una carriera nel wrestling, ma è meglio non fare di tutta l’erba un fascio:

E ancora:

The Rock era, in un certo senso, una stella del cinema già prima di diventarlo. C’è qualcosa in lui di davvero speciale, non potrei mai negarlo. Se lo considero un grande attore? Ca**o, no. Voglio bei ruoli. Non mi importa di Fast and Furious o Bumblebee. Non aspiro a quel tipo di celebrità…voglio recitare in film come Dune. Voglio lavorare con Denis Villenueve. Con Sam Mendes e Jodie Foster. Voglio lavorare con vincitori di premi Oscar.

Sono fiero di essere un caratterista. Voglio quel rispetto, quella credibilità e quell’istruzione.