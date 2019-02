Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

È in un’intervista sul Los Angeles Times che il CEO della Warner Bros., Kevin Tsujihara, conferma la nuova direzione dell’Universo Cinematografico DC dopo il successo die l’insuccesso del crossover

Sotto la supervisione di Walter Hamada, il “nuovo” DCEU continuerà a esistere ma con film connessi in maniera meno diretta e forzata: si lavorerà insomma su storie individuali, più che su una trama interconnessa:

I prossimi film Shazam, Joker, Wonder Woman 1984, Birds of Prey sembrano sul binario giusto. Abbiamo le persone giuste che lavorano nel modo giusto. L’universo non è così interconnesso come immaginavamo sarebbe stato cinque anni fa. C’è una maggiore attenzione alle esperienze individuali, intorno a personaggi singoli. Non significa che a un certo punto non torneremo a un universo più connesso. Ma sembra che sia la strategia giusta per ora.

[…] Ciò che ha fatto Patty Jenkins in Wonder Woman ci ha fatto capire cosa si può fare con personaggi che non sono Batman o Superman. Ovviamente, vogliamo che Batman e Superman rimangano al posto giusto, vogliamo realizzare dei film molto forti su di loro. Ma Aquaman è un esempio perfetto di ciò che possiamo fare. Ciascun film è unico e ha un tono differente.