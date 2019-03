tempo di lettura 2'

Deadline annuncia oggi che la Warner Bros. è attivamente al lavoro sul sequel di, il film fantascientifico di Doug Liman con Tom Cruise e Emily Blunt arrivato nel 2014.

Sono anni che il seguito è in sviluppo: il regista ha ammesso di avere un’idea molto forte per il prosieguo della storia, ma quello che manca è una sceneggiatura che soddisfi tutti. Proprio in tal senso la major ha ingaggiato Matthew Robinson (The Invention Of Lying) per scrivere un nuovo copione.

Le star del film non firmeranno il contratto prima di mettere gli occhi sulla sceneggiatura definitiva, ma tutti sono ansiosi di tornare. L’ultima stesura della sceneggiatura era stata firmata da Joe Shrapnel e Anna Waterhouse; il progetto era poi entrato in fase di stallo ma ora ha ripreso nuova linfa vitale grazie al contribuito di Robinson.

L’ultima volta Liman aveva parlato delle sue idee sul sequel spiegando:

La gente tende a fare i seguiti più colossali del film che li hanno preceduti. Io sono del parere opposto, ovvero che dovrebbero essere di scala minore. Il primo film va visto come uno spot pubblicitario per il sequel, che non necessita di altrettanta azione. Nel caso di Edge of Tomorrow, il pubblico ha adorato la comicità e le situazioni. Perciò ora possiamo concentrarsi sui personaggi di Tom Cruise e Emily Blunt, oltre a un terzo personaggio che ruberà la scena. Non ci sarà bisogno di una scena d’azione ogni due minuti.

Quanto alla storia, aveva detto:

Assisteremo al prosieguo della storia del primo film e del rapporto tra Tom Cruise e Emily Blunt, perché se ricordate alla fine del primo film lei non ricorda più nulla, quindi questo ci porterà in una splendida nuova direzione. Sarà ambientato esattamente dove ci siamo fermati, ma non andrà molto in avanti, perché provocheremmo problemi con la linea temporale, visto che gli alieni hanno fatto alcuni danni.

Nel cast del primo film tratto dalla graphic novel “All You Need Is Kill” di Hiroshi Sakurazaka, oltre a Tom Cruise ed Emily Blunt, anche Bill Paxton e Charlotte Riley.