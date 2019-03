Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Una nuova entrata nel cast del prequel de

Secondo quanto riportato da Deadline infatti Ray Liotta sarebbe nelle trattative finali per unirsi al gremito cast del film dei Soprano scritto e da scritto da Chase e Lawrence Konner.

Nel cast del progetto fanno per ora parte Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Jon Bernthal, Billy Magnussen, Corey Stoll e Michael Gandolfini. Alla regiua ci sarà Alan Taylor.

Il film includerà la versione giovane di alcuni dei personaggi della serie (tra cui probabilmente i genitori di Tony Soprano, interpretati da Joseph Siravo e Nancy Marchand, e lo zio Junior), senza contare che si tratterà di un’occasione per esplorare il periodo tanto decantato da Soprano nei primi episodi della serie:

Mostrerà quando era tutto meglio. La mafia era molto raffinata all’epoca, con gli abiti e tutto. Quelle tradizioni non sono state più seguite nel corso della serie. All’epoca non se ne andavano in giro in tuta.