tempo di lettura 4'

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di, la celebre azienda americana specializzata in costumi di carnevale e Halloween, che finalmente è “sbarcata” in Italia.

Milano, febbraio 2019 – Il Carnevale, una delle festività più attese dell’anno soprattutto dai più piccoli e dagli adulti eterni giovani affetti dalla Sindrome di Peter Pan, è l’occasione ideale per calarsi nei panni dei propri beniamini o di qualsiasi altra cosa che in qualche modo possa rappresentare una figura reale o di fantasia e, allo stesso tempo, comunicare una passione, un’attitudine, un messaggio o tutto ciò che le più fervida immaginazione possa ispirare. Insomma, ci si sbizzarrisce senza porre alcun freno alla fantasia, alla creatività e all’immaginazione. Ma quando si festeggia il Carnevale? E quali sono i costumi che vanno per la maggiore negli ultimi tempi?

Lungo lo Stivale, da nord a sud, i festeggiamenti del periodo carnevalesco cambiano da regione a regione, da paese a paese, in base alle diverse culture e tradizioni. E, come sempre più spesso accade, sono proprio le nuove generazioni ad apportare innovazione e a rinnovare le tradizioni attingendo da ciò che oggi detta il loro sistema di valori e relazioni. Anche la moltiplicazione dei nuovi mezzi di comunicazione e i contenuti veicolati dai social network giocano un ruolo fondamentale nella formazione dell’immaginario in cui immergersi e nei ruoli o personaggi in cui immedesimarsi, almeno una volta l’anno. Per questo motivo, le maschere di Carnevale più gettonate fino a pochi anni fa, e che potevano rappresentare un determinato aspetto più o meno celato delle personalità di ognuno, sono state inesorabilmente sostituite da altre figure decisamente più moderne, ma che conservano comunque quegli aspetti archetipi che rimangono costanti nel tempo.

Questo è lo scenario che emerge da una rapida ricerca dei costumi ‘best seller’ sul portale dell’azienda leader mondiale nella produzione e distribuzione di qualsiasi accessorio utile a travestirsi: Rubie’s, azienda a gestione familiare che colleziona successi da oltre 66 anni. Sono loro ogni anno a vestire milioni di appassionati di ogni età, soprattutto negli States durante la notte delle streghe di Halloween. E non solo, perché ci si può travestire sempre! Tra i costumi più gettonati in cima nelle classifiche delle vendite, ci sono i supereroi della grande famiglia Marvel, tornati in auge con gli ultimi colossal cinematografici della serie ‘The Avengers’. A seguire, per la gioia anche dei meno giovani, troviamo il fenomeno cross-generazionale della saga di Star Wars, che continua a far breccia sia nel cuore dei più grandi con i classici costumi di Darth Vader o degli Stormtrooper, sia in quello dei più piccoli subiscono con i nuovi arrivati nella galassia lontana lontana rappresentati da Kylo Ren. La classifica continua con i nuovi beniamini dei bambini in età prescolare come la squadra dei cuccioli di Paw Patrol, i sempre verdi Power Ranger e i Transformers. Non possono mancare tutte le Principesse Disney, guidate dall’inossidabile Elsa di Frozen, in assoluto tra le preferite dalle più piccole. Si uniscono al gruppo delle nuove tendenze i costumi di Ladybug, la super-eroina della serie animata Miraculous, e i costumi/skin di Fortnite, il videogame diventato ormai di culto e di cui Rubie’s propone una linea completa.

I tempi cambiano, così come i linguaggi, le mode e le abitudini si susseguono in modo vertiginoso, soprattutto tra le nuove generazioni abituate ormai a ‘viaggiare in 4G’. Anche in occasione del Carnevale, dove la personificazione di personaggi reali o di fantasia la fa da padrona, gli immaginari da cui le nuove generazioni traggono ispirazione subiscono l’influenza dei nuovi mezzi di comunicazione. Per questo motivo, le classiche ‘maschere’ del Carnevale nostrano sono state in gran parte sostituite da nuovi personaggi che capeggiano attraverso gli schermi di cinema, tv, tablet, smartphone e videogame.