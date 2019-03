tempo di lettura 1'

Continua ad allargarsi il cast del remake di

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter infatti Teyonah Parris (vista recentemente in Se la Strada potesse Parlare) sarebbe in trattative per entrare nel cast del progetto diretto da Nia DaCosta e prodotto da Jordan Peele.

Il film era tratto dal racconto The Forbidden, dello scrittore (ma anche regista e fumettista) Clive Barker e ha dato vita a due sequel, l’ultimo dei quali, Candyman – Il Giorno della Morte, uscito nel 1999.

Il protagonista di questo nuovo lungometraggio sarà probabilmente Yahya Abdul-Mateen II, il volto di Black Manta nel recente Aquaman.

Questa nuova versione sarà prodotta da Jordan Peele (Scappa – Get Out) insieme alla MgM e alla Universal (che si occuperà della distribuzione). La produzione della pellicola dovrebbe partire in primavera, in vista di una uscita attualmente fissata al 12 giugno del 2020.

