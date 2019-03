tempo di lettura 2'

È passato quasi un anno da quando la Legendary Entertainment ha annunciato di essere al lavoro su un film live-action diin collaborazione con lo studio giapponese Sunrise.

Ora Deadline annuncia che lo sviluppo è effettivamente entrato nel vivo con l’ingaggio nientemeno che di Brian K. Vaughan, creatore del fumetto Saga e sceneggiatore di serie tv come Lost, Runaways, Under the Dome e dell’adattamento del suo fumetto Y: The Last Man in arrivo su FX.

Non sono disponibili altri dettagli sulla pellicola: toccherà aspettare che Vaughn consegni una prima sceneggiatura. Il progetto è supervisionato da Cale Boyter da parte della Legendary insieme al team creativo di Sunrise.

La celeberrima saga, articolatasi nel tempo con svariati manga, anime, romanzi e videogiochi, è nata nel 1979 con Mobile Suit Gundam che, attraverso 43 episodi, ha raccontato (via Wikipedia):