tempo di lettura 1'

Il cult horroravrà un suo reboot che sarà diretto da Nia DaCosta e prodotto da Jordan Peele, come ben sappiamo.

Nei giorni scorsi abbiamo appreso di alcune star che sono in trattative per entrare a far parte del progetto, tuttavia un attore in particolare è rimasto particolarmente deluso per non aver ricevuto nemmeno una telefonata. Stiamo parlando di Tony Todd, protagonista del film originale del 1992.

L’attore è stato il protagonista dei tre film della saga usciti tra il ’92 e il ’99, e su Twitter ha espresso un suo personale disappunto per non essere stato chiamato per apparire anche in questo nuovo film.

Ecco il tweet sfogo:

ok for the record was I hurt by not receiving a **** phonecall? absolutely. am I sincere about giving new #candyman my blessing. truth. the character is immortal. btw just received an offer to voice a worldwide documentary. so sometimes the spirits

align — Tony Todd (@TonyTodd54) March 6, 2019

Il film era tratto dal racconto The Forbidden, dello scrittore (ma anche regista e fumettista) Clive Barker e ha dato vita a due sequel, l’ultimo dei quali, Candyman – Il Giorno della Morte, uscito nel 1999.

Il protagonista di questo nuovo lungometraggio sarà probabilmente Yahya Abdul-Mateen II, il volto di Black Manta nel recente Aquaman.

Questa nuova versione sarà prodotta da Jordan Peele (Scappa – Get Out) insieme alla MgM e alla Universal (che si occuperà della distribuzione). La produzione della pellicola dovrebbe partire in primavera, in vista di una uscita attualmente fissata al 12 giugno del 2020.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: CB