tempo di lettura 3'

ha messo fine alle voci una volta per tutte alla possibilità cheriesca a viaggiare nel tempo. Dopo il film appena arrivato nelle sale cinematografiche italiane rivedremo la supereroina incon un aspetto praticamente immutato, ma questo non sarà dovuto a un suo particolare super potere.

“Capito che possa provocare un po’ di confusione visto il salto temporale” ha detto l’attrice in un’intervista con Wired, “ma semplicemente usa una buona crema per la pelle. Non preoccupatevi“.

In realtà a mettere in giro “la menzogna” è stato proprio il collega dell’attrice, Samuel L. Jackson. L’interprete di Nick Fury ha ammesso di aver raccontato una frottola ai giornalisti giunti a chiacchierare con lui sul set del film di Ryan Fleck e Anna Boden l’anno scorso.

“Ho inventato delle cose. Dissi che poteva viaggiare nel tempo un po’ di tempo fa… tutti sono rimasti sconvolti“. Larson è poi intervenuta spiegando: “Ha creato un po’ di confusione, perché poi abbiamo dovuto fare marcia indietro in un paio di occasioni“.

Ecco il video dell’intervento:

La sceneggiatura è stata scritta da una squadra stellare di sceneggiatori affermati, tra cui Meg LeFauve (Inside Out, Il Viaggio di Arlo), Nicole Perlman (l’imminente First Man, il film Marvel Studios Guardiani della Galassia), Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, l’imminente Sherlock Holmes 3), Liz Flahive & Carly Mensch (GLOW), e Anna Boden & Ryan Fleck.

Il film è interpretato dall’attrice premiata con l’Academy Award® Brie Larson (Room, Kong: Skull Island), Samuel L. Jackson (il film Marvel Avengers: Age of Ultron, The Hateful Eight), Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story, Ready Player One), Djimon Hounsou (Blood Diamond, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lee Pace (The Book of Henry, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lashana Lynch (Brotherhood, Fast Girls), Gemma Chan (Humans, Animali Fantastici e Dove Trovarli), Algenis Perez Soto (Sambá, Sugar), Rune Temte (Eddie The Eagle – Il Coraggio della Follia, The Last Kingdom), McKenna Grace (Tonya, Gifted – Il Dono del Talento). Con loro anche Clark Gregg (La Legge della Notte, il film Marvel The Avengers) e Jude Law (Spy, Grand Budapest Hotel).

La storia segue le vicende di Carol Danvers, che diventa uno degli eroi più potenti dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni ‘90, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel.