Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 3'

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa relativo alla line-up della terza edizione di Electroland in programma a Disneyland Paris il prossimo luglio.

Dopo aver portato a Disneyland Paris più di 16.000 appassionati di musica lo scorso anno, Electroland sta per tornare con la sua terza edizione nel mese di luglio 2019. Quest’anno, il programma del festival di musica elettronica prevede tre giorni di divertimento, miscelando la musica e la magia come solo Disneyland Paris sa fare. Il tema di questa edizione, ispirato dal Festival del Re Leone e della Giungla – stagione in scena dal 30 giugno al 22 settembre 2019 –, porterà gli ospiti ad addentrarsi nella giungla con Steve Aoki, Alesso, Armin Van Buuren e tanti altri artisti.

Tre serate incredibili con DJ di fama internazionale al Parco Walt Disney Studios

Venerdì 5 luglio, il festival si aprirà con il grande ritorno di Steve Aoki. Il DJ e nominato ai Grammy Awards produttore americano ha fatto ballare gli ospiti durante la prima edizione di Electroland nel 2017, ed è pronto a tornare con un nuovissimo e ipnotico show! Insieme a lui ci saranno le sorelle australiane NERVO, famose per le loro collaborazioni con Afrojack, Kylie Minogue, Ke$ha, Miley Cyrus e tanti altri. Sul palco con loro saliranno anche il gruppo olandese Showtek e il DJ belga The Magician.

Sabato 6 luglio, la festa continuerà con Alesso, tra i più influenti DJ al mondo, ma anche produttore ed entertainer a tutto tondo. Sempre richiestissimo dai più famosi e più grandi festival, Alesso calcherà il palco di Electroland con uno show ai piedi dell’Hollywood Tower Hotel. La serata verrà resa ancora più indimenticabile con Nicky Romero, uno dei più importanti performer olandesi del suo tempo, lo spagnolo B Jones, direttamente dalle spiagge di Ibiza, e il DJ britannico Jax Jones.

Domenica 7 luglio, l’ultima serata nella giungla di Electroland accoglierà Armin Van Buuren, l’olandese nominato ai Grammy e cinque volte Miglior DJ del Mondo! Con lui, saluteranno la terza edizione del festival il DJ francese Feder, l’olandese Fedde Le Grand e la diva della deep house Nora En Pure.

Attrazioni e intrattenimento per tutta la notte

Electroland non è solo un festival di musica elettronica, perché gli ospiti potranno divertirsi fino a tarda notte con attrazioni come Rock’n’Roller Coaster Starring Aerosmith, Crush’s Coaster, Ratatouille: The Adventure e The Twilight Zone Tower of Terror.

In più, dopo il tramonto l’iconico Hollywood Tower Hotel prenderà vita con mix elettronici, video-proiezioni, spettacoli di luci, schermi giganti ed effetti speciali, per tre serate di intrattenimento uniche nel loro genere.

“Electroland è un evento per chi adora la musica e Disney. È un festival musicale di classe, della cui colonna sonora da sogno si occuperanno i migliori DJ” ha commentato in merito Gustavo Branger, Vice President, Disneyland Paris Events Group, “Electroland fa parte di una serie di eventi di successo come il Disneyland Paris Run Weekend, Disney Loves Jazz e il nuovo Magical Pride, tutti volti a offrire agli ospiti l’occasione di scoprire Disneyland Paris in una maniera totalmente inedita”.