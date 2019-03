tempo di lettura 1'

Inizia il casting di, il sequel/reboot scritto e diretto da James Gunn in arrivo il 6 agosto 2021.

Sappiamo già che Harley Quinn verrà nuovamente interpretata da Margot Robbie, mentre Will Smith non tornerà nei panni di Deadshot. Ora l’Hollywood Reporter rivela che a rimpiazzare l’attore vi sarà nientemeno che Idris Elba. Prima e unica scelta del regista e della Warner Bros., Elba ha incontrato Gunn venerdì e ora è in trattative per unirsi al cast.

La produzione ha iniziato a premere l’acceleratore da quando è stato ingaggiato il regista di Guardiani della Galassia: in una fase precedente, David Bar Kattz e Todd Stashwick avevano collaborato con Gavin O’Connor per sviluppare il sequel, ma tutto è stato fermato quando lo script è apparso troppo simile allo spin-off Birds of Prey, le cui riprese sono attualmente in corso.

La versione di Gunn invece sarà una specie di reboot, ed è possibile che Rick Flagg (Joel Kinnaman) non sia tra i personaggi presenti nel film.

Vi terremo aggiornati!