è finalmente arrivato nei cinema americani e non solo.

In attesa di scoprire le performance finali di questo primo week-end al botteghino, Atom Tickets, la piattaforma per la prevendita dei biglietti cinematografici, ha effettuato un interessante sondaggio per le pellicole di prossima uscita (via CBM.com).

La ricerca, diffusa in occasione della Festa della Donna, prende in esame il sondaggio fatto lo scorso anno per i film più attesi del 2019 e si focalizza sulle risposte date da un campione composto da 1000 donne.

Dallo studio è emerso che è Avengers: Endgame, quello più atteso seguito, in ordine, da Il Re Leone e dal pareggio fra Toy Story 4 e Captain Marvel (che, per la pellicola dei Marvel Studios, si è tradotta con l’esordio stellare che abbiamo analizzato nel nostro articolo sul box office americano andato online qualche ora fa).

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani il 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.