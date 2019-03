tempo di lettura 3'

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della nuova politica diin merito al voto di interesse del pubblico e al commento dei suoi utenti. A partire da fine febbraio, infatti, sulla piattaforma non è più possibile esprimere alcun tipo di giudizio prima che il film sia nelle sale.

La mossa non sembra aver tenuto a freno l’ondata di negatività attorno alla pellicola di Anna Boden e Ryan Fleck visto nel giro di poche ore dall’arrivo di Captain Marvel al cinema negli Stati Uniti il film ha registrato un punteggio del 33% con più di 58 mila voti. Si tratta di numeri fuori dal comune visto che, per fare un confronto, Avengers: Infinity War ne ha avuti in totale di 53 mila per tutta la durata della sua corsa cinematografica.

Nel corso della giornata di ieri, poi, il numero dei voti è sceso a 7 mila e Rotten Tomatoes ha poi rilasciato una dichiarazione spiegandone i motivi. A causa di un bug nel sistema, infatti, a essere conteggiate erano state anche le preferenze espresse prima che il film arrivasse ufficialmente nelle sale. Una pratica non più accettata. Nelle ultime ore, poi, i voti sono tornati a salire e al momento sono a quota 26 mila con una percentuale di gradimento del 52%.

Nonostante questa parentesi infelice, l’ultima fatica dei Marvel Studios sta riscuotendo numerosi consensi. Dopo i primi risultati al botteghino, la pellicola ha ottenuto un Cinemascore A, il che implica un elevato indice di gradimento da parte del pubblico statunitense.

La sceneggiatura è stata scritta da una squadra stellare di sceneggiatori affermati, tra cui Meg LeFauve (Inside Out, Il Viaggio di Arlo), Nicole Perlman (l’imminente First Man, il film Marvel Studios Guardiani della Galassia), Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, l’imminente Sherlock Holmes 3), Liz Flahive & Carly Mensch (GLOW), e Anna Boden & Ryan Fleck.

Il film è interpretato dall’attrice premiata con l’Academy Award® Brie Larson (Room, Kong: Skull Island), Samuel L. Jackson (il film Marvel Avengers: Age of Ultron, The Hateful Eight), Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story, Ready Player One), Djimon Hounsou (Blood Diamond, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lee Pace (The Book of Henry, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lashana Lynch (Brotherhood, Fast Girls), Gemma Chan (Humans, Animali Fantastici e Dove Trovarli), Algenis Perez Soto (Sambá, Sugar), Rune Temte (Eddie The Eagle – Il Coraggio della Follia, The Last Kingdom), McKenna Grace (Tonya, Gifted – Il Dono del Talento). Con loro anche Clark Gregg (La Legge della Notte, il film Marvel The Avengers) e Jude Law (Spy, Grand Budapest Hotel).

La storia segue le vicende di Carol Danvers, che diventa uno degli eroi più potenti dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni ‘90, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel.