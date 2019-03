Spoiler

tempo di lettura 3'

La questione è saltata fuori durante una chiacchierata fatta da Comicbook , il boss dei

Captain Marvel, il cinecomic di Anna Boden e Ryan Fleck nei cinema italiani dallo scorso 6 marzo, ha un collegamento diretto con Iron Man 2, il film di Jon Favreau uscito nel 2010.

Nella pellicola Tony Stark chiede a JARVIS di recuperare tutte le informazioni possibili sui file di tre progetti denominati Goliath, Pegasus ed Exodus.

Goliath è un discorso affrontato nel secondo Ant-Man, Exodus è ancora ignoto, mentre, come avete potuto constatare se avete già visto Captain Marvel, Pegasus era il progetto di Mar-Vell per creare una nave in grado di toccare la velocità della luce e proteggere gli Skrull. Progetto curato dalla Kree nella medesima struttura sotterranea diventata poi la base dello S.H.I.E.L.D. che collassa all’inizio del primo The Avengers quando Loki si impossessa del Tesseract.

Ecco cosa ha detto in merito il dirigente dei Marvel Studios:

Il nome Pegasus era stato fatto, come tu ricordi in maniera abbastanza impressionante, in Iron Man 2 ed ha anche a che fare col primo Avengers. Faceva parte di quello che doveva inizialmente legarla all’UCM. Cosa sappiamo di quel periodo dell’UCM che si svolge negli anni prima di Iron Man? Pegasus e il Tesseract ne hanno fatto parte. E vedere un altro lato di quella stessa struttura è stato interessante.

Ovviamente, Feige non è sceso nei dettagli quando gli è stato chiesto se i Marvel Studios abbiano dei piani per il Progetto Esodo rispondendo al quesito con il classicissimo “Vedremo”.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La sceneggiatura è stata scritta da una squadra stellare di sceneggiatori affermati, tra cui Meg LeFauve (Inside Out, Il Viaggio di Arlo), Nicole Perlman (l’imminente First Man, il film Marvel Studios Guardiani della Galassia), Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, l’imminente Sherlock Holmes 3), Liz Flahive & Carly Mensch (GLOW), e Anna Boden & Ryan Fleck.

Il film è interpretato dall’attrice premiata con l’Academy Award® Brie Larson (Room, Kong: Skull Island), Samuel L. Jackson (il film Marvel Avengers: Age of Ultron, The Hateful Eight), Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story, Ready Player One), Djimon Hounsou (Blood Diamond, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lee Pace (The Book of Henry, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lashana Lynch (Brotherhood, Fast Girls), Gemma Chan (Humans, Animali Fantastici e Dove Trovarli), Algenis Perez Soto (Sambá, Sugar), Rune Temte (Eddie The Eagle – Il Coraggio della Follia, The Last Kingdom), McKenna Grace (Tonya, Gifted – Il Dono del Talento). Con loro anche Clark Gregg (La Legge della Notte, il film Marvel The Avengers) e Jude Law (Spy, Grand Budapest Hotel).

La storia segue le vicende di Carol Danvers, che diventa uno degli eroi più potenti dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni ‘90, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel.