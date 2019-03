tempo di lettura 2'

il comunicato stampa diramato da relativo alla messa in onda, sul, di, il documentario della su

A seguire tutti i dettagli.

LEAVING NEVERLAND

Il documentario sul lato oscuro della vita di Michael Jackson

arriva in Italia sul canale NOVE

“LEAVING NEVERLAND”, il documentario coprodotto da HBO e Channel 4, distribuito da Kew Media Distribution e diretto dal pluripremiato regista televisivo Dan Reed, arriva in Italia in esclusiva e in prima tv assoluta sul NOVE il 19 e il 20 marzo in prima serata (2X120’).

“LEAVING NEVERLAND” racconta la storia di due bambini, James Safechuck, 10 anni, e Wade Robson, 7 anni, entrambi diventati amici di Jackson, affascinati, come le rispettive famiglie, dalla fiabesca vita del cantante all’apice del successo planetario.

Attraverso le interviste agli ormai trentenni Safechuck e Robson e ai loro familiari, il documentario svela gli abusi subiti negli anni, che hanno portato entrambi gli uomini a confrontarsi con i loro traumi a distanza di tempo, non solo come adulti ma anche come genitori.

Il film, proiettato in anteprima all’ultimo Sundance Film Festival e trasmesso in America da HBO e in Inghilterra da Channel 4, arriva anche in Italia sul Nove e, mettendo in discussione l’immaginario collettivo, ha come obiettivo l’importanza di “rompere il silenzio”, anche quando è coinvolta una figura potente e venerata come nel caso di Michael Jackson.

Il documentario ha registrato ottimi ascolti sia in America che in Inghilterra. Oltreoceano “LEAVING NEVERLAND”, con la messa in onda della prima parte, è risultato il terzo documentario più visto degli ultimi dieci anni su HBO raggiungendo 1.290.000 telespettatori. Su Channel 4, in Inghilterra, sempre la prima parte ha raggiunto un picco di 2.400.000 telespettatori e, con un ascolto medio di 2.100.000 telespettatori, è risultato il programma più visto dal pubblico 16-34 anni con una share del 20,5%.