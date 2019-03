tempo di lettura 1'

In una recente intervista con The Beat Rupert Wyatt ha parlato del suo film dedicato acon Channing Tatum che non ha mai preso il decollo dopo tanto lavoro e mesi di sviluppo.

Il regista ha incolpato il fallimento commerciale di Fantastic 4 – I Fantastici Quattro, come è possibile constatare dalle sue parole:

Ero vicinissimo a realizzarlo con Channing Tatum e il suo partner di produzione Reid Carolin, stavo lavorando allo script e con lui e con Josh Zetumer. Eravamo vicinissimi, credo mancassero 10 settimane alle riprese. Alla fine è stato un problema di budget. Non ne avevamo abbastanza. Sapete bene come funzionano le cose nell’ambiente. Fantastic 4 era uscito da un mese e non era andato bene, perciò la cosa ha avuto ritorsioni sul nostro budget. Inevitabilmente abbiamo dovuto decidere di rimettere mano allo script per adeguarci alle nuove direttive, ma eravamo troppo vicini alla data d’inizio perché la Fox decidesse di rimetterci mano, perciò, sfortunatamente, il progetto è stato sospeso.

La speranza del regista è che con l’entrata in campo della Disney, il progetto torni in sviluppo: