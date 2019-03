tempo di lettura 2'

Qualche giorno fa il produttore Hiram Garcia aveva condiviso su Instagram alcuni scatti dietro le quinte di una sessione fotografica del backstage di

Oggi Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart e Jack Black hanno pubblicato l’immagine per la quale stavano posando nuovamente nei panni dei protagonisti del film. Un vero e proprio “ritratto” che Johnson descrive così:

Sì, la vostra banda è tornata – ed è decisamente più determinata che mai. Anche se le cose potrebbero non essere come sembrano… Quindi preparati mondo perché molto presto giocheremo tutti quanti Quando un nuovo Jumanji uscirà al cinema a Natale! Oh quanto vi divertirete… Con amore, The Smoldering Dr. Braveston

Gli attori indossano gli stessi abiti che avevano i loro “avatar” nel primo film, e sullo sfondo vediamo la stessa ambientazione. Cosa significherà “le cose potrebbero non essere come sembrano”? L’idea è che i quattro ragazzi (Alex Wolff, Madison Iseman, Ser’Darius Blain e Morgan Turner) torneranno nel sequel ma… in corpi diversi! Chi finirà per vestire i panni di The Rock?

Nel film torneranno Dwayne Johnson, Nick Jonas, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan e i quattro giovani protagonisti Ser’Darius Blain, Alex Wolff, Madison Iseman e Morgan Turner. Tra i nuovi ingressi, invece, Awkwafina, Danny DeVito e Danny Glover.

Lo script è a cura di Jake Kasdan, Scott Rosenberg e Jeff Pinker, mentre la regia è ancora una volta affidata a Kasdan.

L’uscita è prevista per il 13 dicembre 2019. Vi terremo aggiornati!