, arrivato nei cinema nel 2010 28 anni dopo il primo, leggendario, non è stato di sicuro un flop, ma i 400 milioni di dollari incassati worldwide non sono bastati per spingere la Disney a mettere in cantiere un terzo episodio.

Eppure, di tanto in tanto, l’argomento TRON 3 viene comunque affrontato dai vari talent che sono stati coinvolti nella realizzazione di Legacy.

Come accaduto al co-produttore Justin Springer che, durante gli impegni stampa di Dumbo, ha ammesso di non aver ancora del tutto accantonato l’idea.

Guarda, non smetterò mai di nutrire interesse verso la realizzazione di un film di TRON. Amerei avere l’opportunità di farlo. Si tratta di uno di quei titoli che non vengono mai del tutto accantonati a livello “interno”. C’è sempre qualcuno che gravità intorno alla compagnia che lo ama davvero. Quindi vediamo. Sarebbe fantastico lavorarci ancora una volta. Si tratta di una proprietà interessante che credo continui a essere rilevante tanto per le idee che esprime quanto a livello iconografico. Penso che le persone siano ancora interessate a quello che per me resta un franchise contemporaneo. Si tratta di dover trovare le giuste tempistiche, la giusta sceneggiatura, le persone azzeccate e lo studio che ti dà risposta affermativa. Insomma, le solite cose.

