La pellicola di Anna Boden & Ryan Fleck, oltre ad essere stata apprezzata dal pubblico di tutto il mondo, è stata gradita anche da uno spettatore celebre: lo scrittore George R.R. Martin.

Il creatore di Game of Thrones ha dedicato alla pellicola un post sul suo blog dove scrive:

Il più recente film della Marvel, Captain Marvel, è divertentissimo. In quanto vecchio (molto vecchio) fanboy della Marvel sono un po’ rattristato dal fatto che abbiano abbandonato dalla continuity l’originale Captain Marvel (senza contare il Big Red Cheese della Fawcett comics), il guerriero Kree Mar-Vell. La storyline di La Morte di Captain Marvel è uno dei classici della Marvel dell’epoca. Ma magari sono solo io eh, tendo a essere un purista quando si parla di adattamenti. Ma il film è estremamente divertente. Non vedo l’ora di scoprire come il team della Marvel impiegherà Captain Marvel nel nuovo Avengers. Una volta che acquisisce i suoi pieni poteri, diventa di gran lunga il personaggio più potente dell’UCM. Potrebbe mangiarsi Iron Man a pranzo e avere Thor come dolce, con un assaggio di Doctor Strange. Thanos è nei guai. E ricordate che ci sono due scene post-crediti. Non una sola. Nel cinema dove l’ho visto, le persone hanno cominciato ad abbandonare la sala dopo la prima.

La sceneggiatura è stata scritta da una squadra stellare di sceneggiatori affermati, tra cui Meg LeFauve (Inside Out, Il Viaggio di Arlo), Nicole Perlman (l’imminente First Man, il film Marvel Studios Guardiani della Galassia), Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, l’imminente Sherlock Holmes 3), Liz Flahive & Carly Mensch (GLOW), e Anna Boden & Ryan Fleck.

Il film è interpretato dall’attrice premiata con l’Academy Award® Brie Larson (Room, Kong: Skull Island), Samuel L. Jackson (il film Marvel Avengers: Age of Ultron, The Hateful Eight), Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story, Ready Player One), Djimon Hounsou (Blood Diamond, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lee Pace (The Book of Henry, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lashana Lynch (Brotherhood, Fast Girls), Gemma Chan (Humans, Animali Fantastici e Dove Trovarli), Algenis Perez Soto (Sambá, Sugar), Rune Temte (Eddie The Eagle – Il Coraggio della Follia, The Last Kingdom), McKenna Grace (Tonya, Gifted – Il Dono del Talento). Con loro anche Clark Gregg (La Legge della Notte, il film Marvel The Avengers) e Jude Law (Spy, Grand Budapest Hotel).

La storia segue le vicende di Carol Danvers, che diventa uno degli eroi più potenti dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni ‘90, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel.