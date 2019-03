tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Deadline la Warner Bros. avrebbe fissato la data di uscita del nuovo film di, amati personaggi targati Hanna e Barbera.

Il film, diretto da Tim Story (I Fantastici 4), sarà un ibrido tra live-action e animazione e arriverà nelle sale americane il 16 aprile 2021.

Non sappiamo molto altro sul progetto, se non che di recente Zoey Deutch (Zombieland: Double Tap), Olivia Cooke (Ready Player One), Yara Shahidi, Kelly Marie Tran, Becky G e Isabella Moner sono state collegate al progetto in una shortlist per un personaggio umano nel film.

Vi ricordiamo che un film su questi due personaggi è già arrivato nelle sale nel 1992, ovvero Tom & Jerry: Il film.

