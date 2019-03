tempo di lettura 1'

Woody Harrelson ha parlato dell’esperienza che sta avendo con, il sequel di, in una recente intervista rilasciata a EW.

L’attore sembra davvero entusiasta di questa nuova esperienza:

Sono davvero sbalordito da quello che abbiamo girato finora. Mi ritengo davvero fortunato di poter spendere tempo con i miei colleghi e colleghe, Emma, Abbie, Jesse e Ruben. Si ride di continuo per tutto il giorno […] Una roba incredibile, mi sento davvero fortunato ora come ora.

Uscito nel 2009, Benvenuti a Zombieland seguiva le vicende di quattro sconosciuti che si incontravano nel bel mezzo di un’apocalisse zombie e che finivano per unire le forze per affrontare le avversità. Costato solo 24 milioni di dollari, ne incassò più di 100 in tutto il mondo (e altri 50 in home video).

Zombieland: Double Tap uscirà l’11 ottobre, per la regia di Ruben Fleischer.