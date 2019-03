tempo di lettura 1'

Il registaè stato per molto tempo collegato alla regia del cinecomic di Gambit, anche se, come sappiamo, risulta ancora in fase di sviluppo e nulla di più.

Ebbene, parlando con ComicBook.com il regista ha rivelato che gli piacerebbe avere l’occasione di dirigere un altro cinecomic, ma incentrato su Ragman, personaggio DC:

Penso che Ragman sia una miniere d’oro non sfruttata. Adoro quel personaggio DC.

Il sito ha poi chiesto a Wyatt se in tal senso aveva già in mente una storia del personaggio da trattare sul grande schermo:

Non ci ho pensato particolarmente, ricordo di aver letto i fumetti e di averlo approfondito. Quindi si, penso che ci sia qualcosa da poter affrontare con lui. Adoro il fatto che fosse un veterano del Vietnam. Voglio dire, puoi adattarlo ai giorni nostri. Penso possa mostrare il significato di cosa significhi essere un veterano che torna a casa in un tempo di pace o in una società come la nostra dopo un periodo passato in guerra. È una storia che mi interessa veramente.

