Abbiamo già visto analizzato il nuovo trailer esteso di, ma oggi tocca fare una riflessione su alcune delle sequenze più criptiche presenti nell’anteprima.

Ci riferiamo al momento in cui vediamo Captain America, Nebula e Ant-Man impegnati a combattere in un panorama dal carattere apocalittico. Avrebbe tutto l’aspetto di una “battaglia finale”, ma in realtà potrebbe essere ambientata tra il primo e il secondo atto.

C’è la possibilità, infatti, che i Vendicatori si trovino sotto attacco proprio nel loro quartier generale. Il primo indizio in proposito era già stato dato da un set LEGO trafugato qualche giorno fa, mentre altri sono disseminati altrove: nella sequenza a seguire, infatti, alle spalle di Scott Lang notiamo un improvviso lampo di luce che potrebbe significare un’esplosione imminente (la scena sembra al ralenti).

Ecco spiegato, quindi, perché vedevamo Ant-Man e War Machine pronti a combattere nel quartier generale nello spot del Super Bowl.

Ma non è tutto: in un’altra scena vediamo Ant-Man rimpicciolito saltare in mezzo a cavi e matite, una ragione in più per cui dovrebbe trattarsi della loro base.

Possibile che un attacco a sorpresa di Thanos (come suggerisce il set LEGO) abbia finito per radere al suolo il quartier generale e tutto il territorio circostante? Sembra decisamente probabile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

