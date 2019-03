tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Variety (42, L.A. Confidential) dirigerà per Netflix l’adattamento cinematografico di, graphic novel di John Wagner e Arthur Ranson.

L’opera segue la storia di Harry Exton, ex militare considerato il primo vero eroe dell’era post-verità. Exton è immischiato in una competizione clandestina, una sorta di sport underground per super ricchi. Lo scopo del gioco è sconfiggere gli avversari e impossessarsi dei loro marcatori, le prime due articolazioni di un dito. Pagato per combattere fino alla morte in moderni combattimenti tra gladiatori, Exton inizia un incessante viaggio per usare tutto questo per far crollare questa contorta elite.

Matt Reeves e Adam Kassan produrranno il progetto per la 6th & Idaho.

