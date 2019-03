tempo di lettura 1'

Come ben sappiamo Yahya Abdul-Mateen II, attore visto recentemente nei panni di Black Manta kn Aquaman, sarà il protagonista del reboot di Candyman sviluppato da Jordan Peele.

Il film è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, ma l’attore ha voluto esprimere (si presume) il suo entusiasmo per il progetto in maniera particolare ed ermetica, ovvero condividendo sul suo profilo Twitter delle emoticon di tre api (elemento fondamentale del film). Potete vedere il tweet qua sotto:

🐝 🐝🐝 — Yahya Abdul-Mateen 2 (@yahya) March 15, 2019

Il film era tratto dal racconto The Forbidden, dello scrittore (ma anche regista e fumettista) Clive Barker e ha dato vita a due sequel, l’ultimo dei quali, Candyman – Il Giorno della Morte, uscito nel 1999.

Il protagonista di questo nuovo lungometraggio sarà probabilmente Yahya Abdul-Mateen II, il volto di Black Manta nel recente Aquaman.

Questa nuova versione sarà prodotta da Jordan Peele (Scappa – Get Out) insieme alla MgM e alla Universal (che si occuperà della distribuzione). La produzione della pellicola dovrebbe partire in primavera, in vista di una uscita attualmente fissata al 12 giugno del 2020.

FONTE: CB