tempo di lettura 1'

A inizio gennaio abbiamo appreso una bella notizia dalla Lucky Red, la società di Andrea Occhipinti che si occupa della distribuzione italiana delle opere dello Studio Ghibli.

Miyazaki senior, Hayao, e junior, Goro, sono infatti da diverso tempo al lavoro su due nuovi lungometraggi, a sei anni di distanza da Si Alza Il Vento. Ad annunciarlo è stato il fondatore della compagnia di distribuzione Wild Bunch, Vincent Maraval, che dopo una visita alla sede del mitico Studio Ghibli aveva twittato: «Posso testimoniarlo, Miyazaki padre e figlio sono al lavoro. Due nuove produzioni dello studio Ghibli sono in corso e i disegni sono in-cre-di-bi-li! Un’emozione grandissima».

Oggi scopriamo un breve aggiornamento su How Do You Live?, il primo dei due progetti che avrebbe dovuto arrivare al cinema entro l’estate 2020, in tempo per le Olimpiadi di Tokyo.

Come sostenuto dal produttore Toshio Suzuki in una recente intervista, il progetto non ha una data d’uscita già fissata:

Con la produzione di questo nuovo film stiamo sperimentando l’idea di non avere una scadenza stabilita. Non vedo l’ora di scoprire i risultati di questo lavoro.

Vi terremo aggiornati!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!