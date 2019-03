tempo di lettura 1'

Dopo anni di sviluppo, si torna a parlare del film sullo scandalo Volkswagen. Collider ha infatti appreso che in cabina di regia ci sarà, regista della serie tvcon Benedict Cumberbatch.

Leonardo DiCaprio, attraverso la sua casa di produzione Appian Way, figurerà come produttore del film. La storia ruoterà attorno al dieselgate, lo scandalo delle emissioni truccate dei motori diesel di cui si è parlato nel 2015.

La pellicola sarà basata sul libro firmato da Jack Ewing che investiga su come la discutibile etica della casa automobilistica abbia alimentato una delle più grandi e più compromettenti frodi nella storia. Il libro è intitolato Faster Higher Farther: The Inside Story of the Volkswagen Scandal e in effetti Faster, Higher, Farther potrebbe diventare il titolo anche del film.

Tra i produttori, oltre a DiCaprio, anche Jennifer Davisson Killoran e la Paramount.