Sembra che inci saranno un mucchio di sorprese rispetto a quanto mostrato nei trailer. È quanto suggerito dal registain risposta al commento di una fan che ha già avuto modo di vedere il film.

“Siamo abituati a vedere le parti migliori di un film nei trailer, ma con questo si sono riservati TUTTO il meglio per il film effettivo” ha scritto l’utente Birra Hussein.

“È il modo migliore di vedere un film” ha commentato il regista, confermando quindi che dalla campagna promozionale sono stati escluse parti significative della storia.

The best way to see a movie #Shazam https://t.co/uCEHkenT0A — David F. Sandberg (@ponysmasher) March 15, 2019

L’attività promozionale è in corso nelle ultime ore a New York e in effetti ecco un simpatico video con il regista con Times Square tappezzata di poster di Shazam!.

Noi di BadTaste.it in collaborazione con Arcadia Cinema di Melzo (MI) organizzeremo una speciale presentazione proprio la sera del 3 aprile, nello spettacolo delle ore 19:50. Il film verrà proiettato in Sala Energia in Dual 4K Laser Digital Projection, con audio Dolby Atmos™. A introdurre la serata insieme a noi ci sarà anche Maurizio Merluzzo, doppiatore di Shazam nella versione italiana, e ci saranno altre sorprese!

Alla regia del film c’è David F. Sandberg (Annabelle: Creation) e nel cast troviamo star Zachary Levi (Chuck, Thor: Ragnarok), Asher Angel (Andi Mack) nel ruolo di Billy Batson e Mark Strong (Kingsman: The Golden Circle) nella parte del Dr. Thaddeus Sivana. Djimon Hounsou sarà lo Stregone che darà i poteri al giovane Billy.

Dalla sinossi:

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, serve solo un po’ di magia per farlo emergere all’esterno. Nel caso di Billy Batson (Angel), basta esclamare una singola parola – SHAZAM! – per fare sì che un quattordicenne si trasformi proprio nel supereroe adulto Shazam (Levi). Essendo tuttavia ancora un ragazzo nell’animo, Shazam rivela la sua versione adulta facendo ciò che ogni adolescente farebbe se avesse dei superpoteri: divertendosi. Può volare? Ha la vista a raggi X? Può sparare fulmini dalle mani? Può saltare la lezione di studi sociali? Shazam inizia così a testare le proprie potenzialità con la spensieratezza di un ragazzo. Ma avrà bisogno di un maestro per imparare a sfruttare al massimo i suoi poteri e per combattere le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).

Ambientato principalmente a Philadelphia, in Pennsylvania, Shazam è stato girato in gran parte a Toronto. L’uscita è prevista per il 3 aprile del 2019. A curare la distribuzione a livello globale è la Warner Bros. Pictures.