Durante una recente apparizione al The Jonathan Ross Showha raccontato di come, inizialmente, aveva quasi deciso di rifiutare il ruolo diVoi-Sapete-Chi nella saga di

L’iconico villain, dopo la “prima apparizione” (grossomodo…) in Harry Potter e la Pietra Filosofale, è apparso in carne e ossa nel Calice di Fuoco di Mike Newell.

Fiennes ha spiegato:

La verità pura e semplice è che ero del tutto ignorante tanto in merito ai libri, quanto ai film. Sono stato avvicinato dalla produzione, Mike Newell avrebbe diretto il film e mi volevano nel cast… era la prima volta che Voldemort si vedeva fisicamente. Ed è stata questa mia ignoranza a farmi pensare che non facesse per me. Resistevo alla cosa ed ero esitante, alquanto stupidamente. Penso che l’elemento decisivo sia stato mia sorella Martha che ha tre figli. All’epoca probabilmente avevano 12, 10 e 8 anni. Mi ha detto “Ma che dici? Devi farlo”. E così hi cambiato idea.