tempo di lettura 1'

“C’era una volta un pezzo di legno…”: è citando Carlo Collodi che Matteo Garrone annuncia ufficialmente l’inizio delle riprese di Pinocchio, nuovo adattamento cinematografico del celeberrimo libro per ragazzi.

Il regista ha condiviso su Facebook un’immagine che lo vede sul set del film davanti a un pezzo di legno: potete vederla qui sotto!

“C’era una volta un pezzo di legno…"Iniziate ufficialmente le riprese di #Pinocchio. Pubblicato da Matteo Garrone su Martedì 19 marzo 2019

Il film sarà interamente girato in Italia, tra Lazio, Toscana e Puglia.

I personaggi e le creature fantastiche saranno realizzati combinando trucco prostetico ed effetti digitali grazie al talento del due volte premio Oscar per il Miglior Trucco Mark Coulier (Grand Budapest Hotel, The Iron Lady) e della VFX Supervisor Rachael Penfold (The Revenant, Cloud Atlas).

Nel cast Roberto Benigni nei panni di Geppetto, Matilda De Angelis in quelli della Fata Turchina, Gigi Proietti in quelli di Mangiafuoco, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini in quelli del Gatto e la Volpe, Federico Ielapi in quelli di Pinocchio, Marcello Fonte, Luca Marinelli.

La pellicola sarà prodotta da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, in associazione con Recorded Picture Company. A distribuirlo in Italia sarà 01 Distribution.