Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

ha recentemente rilasciato un’intervista a USWeekly durante la quale ha ammesso che parteciperebbe volentieri a un sequel di, commedia del 2004 diretta da Keenen Ivory Wayans con Marlon Wayans e Shawn Wayans dove ha interpretato Latrell Spencer.

L’attore di Brooklyn 99, interpellato durante la premiere della nuova stagione di America’s Got Talent, ha dichiarato:

Amerei girarne un altro. È per quello che mi mantengo in forma, per White Chicks 2. E non andrò mai fuori forma, lo sai, sì? A 75 anni sarò qua, pronto a girare quel seguito. Non perderò mai e poi mai la forma fisica perché, prima o poi, quel film si farà.