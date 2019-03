tempo di lettura 1'

Qualche giorno fa abbiamo parlato dell’embargo, quasi in scadenza, sui nuovi prodotti Hasbro dedicati ai supereroi dell’Universo Cinematografico Marvel (compreso Avengers: Endgame).

Come spesso accade in casi come questi, qualcosa è però trapelato online come potete constatare dalle due foto qua sotto che ci permettono di dare un’occhiata alle action figure di Captain Marvel, Thor, Rocket Raccoon e Captain America.

Quanto attendete la pellicola? Ditecelo nei commenti!

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.