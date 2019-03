Prova a prendermi (2002) di Steven Spielberg

Alias ebbe tale successo da spingere un certo Steven Spielberg a scritturarla dentro l'heist comedy con DiCaprio con cui la Garner condivise una scena molto maliziosa e divertente che lasciò però i fan a bocca asciutta. Non si volevano accontentare di quel cammeo per loro troppo fugace per via dell'impegno massacrante sul set di Alias. C'era una sconosciuta nel film che aveva più screen time di lei. Si chiamava Amy Adams.