arriverà nei cinema a giugno 2020, ma inizialmente la Warner Bros. intendeva far uscire il film di Patty Jenkins a

Il produttore Charles Roven ne ha spiegato la ragioni in un’intervista con Collider, passando a spiegare i motivi del cambio di rotta:

Abbiamo sempre voluto la data d’uscita attuale. Solo che lo studio sentiva l’esigenza, vista la splendida conclusione del 2018, di avere quello che io chiamo un portaerei, un film colossale, per il 2019. Abbiamo lavorato in fretta alla pre-produzione perché Patty ha dovuto lavorare a una serie per TNT e abbiamo steso un programma di post-produzione conciso per finire tutto il tempo. Un giorno lo studio è arrivato da noi per dirci: “Sapete una cosa? Avete ragione. Torniamo al mese in cui è uscito il primo film di Wonder Woman e godiamoci il tempo aggiuntivo”.