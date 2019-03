tempo di lettura 1'

, di recente dietro la macchina da presa per, ha accettato di dirigere Danger Girl, adattamento cinematografico del fumetto del 1990 per la Constantin Film.

Robert Kulzer della Constantin Film, Jeremy Bolt della JB Pictures e Adrian Askarieh della Prime Universe Films figureranno come produttori.

La storia segue le vicende di Abbey Chase, una avventuriera che viene reclutata contro la sua volontà da una società segreta. Chase viene messa in squadra con gli agenti Sydney Savage e Natalia Kassle per una missione in giro per il mondo alla ricerca di una serie di oggetti mistici prima che ne entri in possesso l’Hammer Syndicate.

Umair Aleem si è occupato della prima stesura dello script mentre Wadlow si occuperà di riscriverla.

Le riprese partiranno dopo che Wadlow avrà terminato di lavorare a Fantasy Island, adattamento cinematografico targato Blumhouse della serie tv Fantasilandia, previsto per il 2020.