tempo di lettura 2'

Parlando con Discussing Film lo sceneggiatoreha rivelato qualcosa in più riguardo il tono che avrà il film diche sarà diretto da Simon McQuiod e prodotto da James Wan.

Greg Russo ha dichiarato:

C’è davvero una versione dark e super seria di tutto ciò? Sì, immagino, ma per me non è Mortal Kombat. Basta dare un’occhiata a Kano, ad esempio, è un grande personaggio. Fa sempre battute. Per me c’è bisogno di un po’ di leggerezza e di un tono spassionato. C’è la violenza e i combattimenti e reali punti di interesse emotivi per tutti i personaggi coinvolti, dovrebbe comunque essere divertente e con il senso dell’umorismo. Per quanto detesti i confronti con la Marvel, quei film sono comunque divertenti e pieni di battute, ma ovviamente il nostro progetto sarà più adulto.