Non sono chiare le sorti di, il film dedicato ai Nuovi Mutanti diretto da Josh Boone. La pellicola avrebbe dovuto entrare in una consistente fase di riprese aggiuntive, mentre di recente si è parlato della possibilità che il film finisca su Disney +, la piattaforma streaming che verrà inaugurata dalla Casa di Topolino nel corso del 2019, ma anche in tal senso le notizie sono decisamente poco chiare.

E non sono neanche chiare a una delle star del film, Maisie Williams, che in una recente intervista con Rolling Stones si è pronunciata sull’argomento, senza peli sulla lingua. Come si legge nell’articolo:

“Chissà quando ca**o uscirà quel film” dice. Avrebbero dovuto esserci riprese aggiuntive per “renderlo più spaventoso”, spiega, ma non si sono ancora svolte. Ha incontrato uno dei suoi colleghi, Charlie Heaton, qualche giorno fa e gli ha chiesto: “Che ca**o sta succedendo con questo film?”. Anche lui non ne era al corrente. Lei sorride. “Magari questa intervista farà dare a tutti una mossa”.

L’ultima data d’uscita programma per The New Mutants era il 2 agosto 2019.

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).

La 20th Century Fox ha sviluppato il film con Simon Kinberg alla produzione assieme a Lauren Shuler Donner, si tratterà di uno spin-off della saga degli X-Men. Boone si è occupato anche della sceneggiatura assieme a Knate Gwaltney.

I Nuovi Mutanti sono comparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher.