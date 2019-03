tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Deadline Michela De Rossi (La Terra dell’Abbastanza, La Profezia dell’Armadillo) sarebbe entrata a far parte del cast di Newark – versione ridotta del titolo provvisorio The Many Saints of Newark – prequel dei Soprano scritto e da scritto da Chase e Lawrence Konner.

L’attrice vestirà i panni di una ambiziosa immigrata italiana che arriva in America e si stabilisce a Newark.

Nel cast del progetto fanno per ora parte Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Ray Liotta, Jon Bernthal, Billy Magnussen, Corey Stoll e Michael Gandolfini. Alla regiua ci sarà Alan Taylor.

Il film includerà la versione giovane di alcuni dei personaggi della serie (tra cui probabilmente i genitori di Tony Soprano, interpretati da Joseph Siravo e Nancy Marchand, e lo zio Junior), senza contare che si tratterà di un’occasione per esplorare il periodo tanto decantato da Soprano nei primi episodi della serie

