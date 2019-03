tempo di lettura 1'

La Disney Theatrical Productions, come riportato da Deadline , sta ufficialmente lavorando per realizzare il musical di, tratto dall’amato cult di Rob Reiner del 1987.

Nel team tecnico fanno per ora parte il compositore e paroliere David Yazbek e gli sceneggiatori Bob Martin e Rick Elice.

La pellicola, ricordiamo, si basa infatti sul romanzo La Principessa Sposa scritto da William Goldman e da lui stesso adattato per il grande schermo. Goldman, classe 1931, è vincitore di due premi Oscar, uno per la Scenegguatura Originale di Butch Cassidy e uno per la Miglior Sceneggiatura Non Originale realizzata per Tutti gli Uomini del Presidente.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!